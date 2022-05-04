«Надеемся и ждем»: Авербух высказался о будущем «Ледникового периода»

Недавно прославленный тренер Алексей Мишин заявил, что полюбившийся миллионам проект «Ледниковый период» приостановлен. После этого поклонники шоу засыпали вопросами его идейного вдохновителя и продюсер Илью Авербуха. Он, в свою очередь, долго молчал, но все-таки накануне решил высказаться.

«Решение принимает руководство Первого канала, Это их проект, я его только продюсирую. Мы надеемся и ждем. Я думаю, что станет понятнее после майских праздников. Еще раз повторю, что принимает решение Константин Львович Эрнст. Я хотел бы, чтобы проект состоялся, потому что это важно для многих ребят, так как впереди непростой сезон. Есть ребята, которые уже сейчас готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том числе телепроектом, было бы очень кстати», — ответил Авербух изданию Sport24.

Авербух подчеркнул, что работа над «Ледниковым периодом» и не останавливалась — и как только руководство Первого канала даст отмашку, начнутся репетиции. В эфир шоу может выйти уже осенью.

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