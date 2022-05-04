«Не сидится?»: Гагарину упрекнули за роскошный отдых за границей

Полина Гагарина уехала из России. Правда, на время отпуска. Отдыхает певица в Дубае. Яркие кадры с из ОАЭ, которыми Полина поделилась в своем микроблоге, возмутили некоторых пользователей сети.

«В такой момент тяжелый она отдыхает! За границу! Ужас. А чего же на Родине не сидится?» — негодовали фолловеры в комментариях.

С кем артистка уехала в отпуск — неизвестно. Недавно она высказалась о сокровенном. Полина, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что ее сердце занято.

Напомним, недавно в отпуск за границу уехала еще одна звезда – Лариса Гузеева. Телеведущая отправилась в Болгарию с целью поправить здоровье.

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