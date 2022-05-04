Светится от счастья: Королева в «золотом» платье выставила напоказ свои «прелести»

Наташа Королева вернулась в соцсети после продолжительного отсутствия. Артистка отметилась в одном из столичных театров в компании подруги Иды Достман. Обе пребывали в хорошем настроении и наряды выбрали яркие.

Королева нарядилась в «золотое» приталенное платье с пышной юбкой и воланами. Фасон наряда подчеркнул все фигуру артистки, а объемное декольте – ее «прелести». Обувь подобрала в тог — золотистые туфли на высокой шпильке. Фанаты отметили, что исполнительница «Желтых тюльпанов» похорошела и буквально светится от счастья.

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Напомним, ранее стало известно, что единственный сын Наташи Королевой и его возлюбленная Анна Валынкина готовятся к свадьбе.

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