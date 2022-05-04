«В стиле моей новой квартиры!»: Киркоров похвастался роскошными подарками от Долиной на юбилей

Филипп Киркоров выпустил большое количество альбомов. Он ездил на «Евровидение» и является пятикратным обладателем награды World Music Awards. В России у него уже называют королем отечественной эстрады.

И в свои годы он продолжает покорять сердца поклонников. В этом году певец отметил юбилей на шоу «Маска», дал несколько концертов в Кремле и закатил вечеринку для друзей.

До самого утра Филипп веселился с Джони, Ольгой Бузовой, Ксенией Собчак и другими звездами. Ему потребовалось несколько дней, чтобы найти силы и снова выйти на связь. 3 мая она начал разбирать подарки.

И артист был поражен, когда нашел вазу в черном цвете с необычном узором в виде женских рук, а также картину с подобным изображением. Предметы искусства восхитили звезду. Оказалось, что их прислала Лариса Долина, с которой он близко общается.

«Лариса, дорогая! Это невероятно! Я только добрался! Отходил, отмокал после всего. Это просто невероятно! Моя ты любимая, спасибо тебе большое! Это так красиво! Это как раз в стиле моей новой квартиры! Ты даже не представляешь! Ну приглашу на новоселье!» — сказал Киркоров.

По всей видимости, он имеет в виду квартиру, которую купил в прошлом году за миллиард рублей. Она находится в Филипповском переулке на одном этаже с апартаментами Аллы Пугачевой. Артист пояснил, что жилье купил своим детям, Алле-Виктории и Мартину.

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