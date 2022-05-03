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Фигуристка Александра Трусова закрутила роман с коллегой по льду

В фигурном катании - новая пара.

Фигуристка Александра Трусова закрутила роман с коллегой по льду
Александра Трусова. Фото: соцсети

Воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова сейчас находится в отпуске в Дубае. Спортсменка улетела туда со своей коллегой Камилой Валиевой.

Вместе с ними в путешествие отправился ученик Светланы Соколовской — 18-летний Марк Кондратюк. Журналисты засняли, как они нежно держатся за руки с Сашей.

Отношения фигуристов в своем Telegram-канале подтвердила и близкая подруга Валиевой, участница шоу «Танцы» Ева Уварова.

«Да, они встречаются», — отметила девушка.

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