Пресс-секретарь Сергея Лазарева опровергла слухи об отмене концертов певца

Представители артиста заявили, что концерты он не отменял.

Во вторник, 3 мая, в СМИ появилась информация о том, что Сергей Лазарев якобы планирует временно приостановить концертную деятельность. Певец рассказал журналистам, что сейчас находится в состоянии ступора.

Однако через некоторое время пресс-секретарь певца опровергла заявления артиста.

«Туры прописаны, вся информация у Сергея на сайте. Информацию об отмене концертов кто-то придумал, очередные фейки», — объяснила Елена Дикевич РИА Новости.

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