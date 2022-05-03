Скрыла все изъяны: Стеша Маликова в воздушном платье в цветочек и шляпке покрасовалась в Дубае

Стеша Маликова с юных лет путешествует и зачастую появляется на светских раутах. Она является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон.

Они постарались, что наследница получила хорошее образование, а два года назад артист помог дочке запустить свой бренд одежды. Теперь она каждый сезон представляет новые луки. Весной юная бизнеследи продемонстрировала как косухи, так и современные кардиганы.

На днях Стеша улетела отдыхать. Майские праздники она проводит в Дубае. На днях дочка певица продемонстрировала легкий льняной костюм. Она уже подготовилась к летнему сезону.

Примечательно, что на этот раз для дневного променада светская львица выбрала романтический лук. Маликова покрасовалась в воздушном белом платье в цветочек. Наряд свободного кроя она дополнила тонким поясом и алой сумкой. Ей также захотелось надеть шляпку с небольшими полями. Платье скрыло изъяны ее фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница Маликова. Многие осыпали ее комплиментами. «Стеша, ты шикарно выглядишь», «Стефания, вы самая обаятельная и привлекательная!», «Какое платье», «Ну просто слов нет, какая вы тут нежная», «Безумно нежная», «Наряд бесподобный», «Прям леди Мармелад, как в кино», «Ножки изящные, стан тонкий», — прокомментировали пост подписчики.

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