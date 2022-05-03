Загорелая Кети Топурия в изумрудном платье-бюстье с «изюминкой» подчеркнула точеную фигуру

Кети Топурия является одной из самых известных певиц в России. Она больше 15 лет выступает в качестве солистки группы «А’Студио». Артистка славится не только своими вокальными данными, но чувством стиля.

На сцене она зачастую щеголяет в модных костюмах и платьях, сшитых специально для нее. В обычно жизни звезда носит джинсы, пальто и кардиганы в цвета сочной травы, который актуален в этом сезоне.

Не так давно Кети провела время в Дубае, а потом отпраздновала Пасху в родной Грузии, где была с детьми и своей мамой. А теперь певица вернулась к гастролям.

Майские праздники она проводит на работе. Примечательно, что на этот раз артистка покрасовалась в атласном коротком платье-бюстье, которое подчеркнуло ее фигуру. А благодаря изюминке, корсету, Топурия выгодно подчеркнула талию.

Певица была в наряде изумрудного цвета, но также она примерила алое платье и черное. Все оттенки выделяли ее бронзовый загар. Кети похвасталась стройными ногами.

«Шикарная! Все идет! Хочу себе такое платье», «В зеленом, просто огонь», «Идеальное платье», «Красота, особенно зеленое вам очень идет», «Вы очень шикарно выглядите», «Фигура бесподобная», «Просто само совершенство!», «Ненаглядная прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

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