Мамины пупсики: Татьяна Волосожар показала на одном фото дочку и сына от Максима Транькова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар пришла на каток вместе с детьми.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков – одна из самых крепких известных семейных пар.

У супругов подрастают двое детей – дочка Анжелика, которой в феврале исполнилось пять лет, и сын Теодор. Ему в конце мая будет год.

Старшую наследницу Волосожар и Траньков уже поставили на коньки. А Теодору это предстоит, как только он подрастет.

В микроблоге Татьяна Волосожар поделилась совместным снимком с сыном и дочкой, который сделала на катке. Анжелика вместе с мамой позируют на коньках, а Теодор стоит при поддержке мамы в ботиночках.

Под фото с наследниками Татьяна Волосожар рассказала, что грядущим летом готовит сборы для детей-фигуристов.

«Я собрала сильнейшую команду тренеров и организаторов. И мы создали авторскую методику, которая позволяет максимально быстро, всего за 2 недели сборов, каждому спортсмену вырасти в технике и скольжении, чтобы сделать рывок в результатах в новом сезоне!» — поделилась Татьяна Волосожар.

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