Вместо свадьбы консультация у психолога: Надя Ермакова из «Дома-2» решила обратиться к специалисту

Участница реалити-шоу Надя Ермакова призналась, что это может привести к окончательному разрыву отношений с Даниэлем Чистовым.

Участники «Дома-2» Надя Ермакова и Даниэль Чистов пытаются спасти свои отношения. Влюбленные поскандалили и отменили назначенную на 6 мая свадьбу.

Сейчас Надя Ермакова и Даниэль Чистов разбираются, как им быть дальше. А пока решили посетить психолога. Надя Ермакова, правда, дала понять, что после посещения специалиста они с Даниэлем могут окончательно расстаться.

«Мы поняли, что сами не справляемся, что что-то надломилось и мы отдалились и духовно, и физически. Обиды сильнее всего сейчас. Их как-то надо проработать, чтоб не доводить друг друга и не плакать. Но вот как? И поможет ли психолог или, наоборот, все закончится?! Я не знаю. Но по крайней мере, оба поняли, что ничего не теряем уже в этой ситуации», — написала Надя Ермакова в микроблоге.

Накануне Надя Ермакова рассказывала, что они с Даниэлем наметили еще и поездку в Турцию, где планируют встретиться с Дашей и Сергеем Пынзарь.

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