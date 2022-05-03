Улетели из России: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку в комбинезоне мятного цвета в аэропорту

Телеведущая уехала из России с наследницей. Она решила майские праздники провести на популярном курорте.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она знакома зрителям благодаря шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Примечательно, что блондинка на съемках всегда щеголяет в новых нарядах.

В свои 50 лет она не только может похвастаться моложавым видом, но и стильными образами. Телеведущая растит дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым.

Обычно Лера все свободное время посвящает семьей. 1 мая она встретила дома, устроив посиделки на природе. А вот потом телеведущая отправилась в путешествие. Примечательно, что она засняла свою наследницу в аэропорту.

Девочка была облачена в мятный комбинезон в принтом и рюшами. Она с наслаждением ела апельсин в зале ожидания. Мария не смотрела в камеру, так как не всегда любит, когда мама ее снимает.

А вот Кудрявцева щегольнула в черном спортивном костюме Marc Jacobs. Она запечатлелась с наследницей перед вылетом. Как оказалось, майские праздники телеведущая продолжит отмечать в Турции.

Поклонники восхитились юной модницей. «Ну что за кукла», «От нее глаз не оторвать», «Какая хорошенькая», «Обожаю Машу», «Ну что за глазки! Два алмаза», «Очень милая», «У вас не дочка, а ангелочек», «Актриса растет», «Очень красивая, она будет покорять мужчин одним взглядом», — стали писать подписчики.

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