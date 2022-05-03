Такое надо показывать чаще: Анастасия Волочкова засветила стройные ноги в прозрачной тунике

Балерина Анастасия Волочкова готовится к очередному отпуску в экзотических краях.

Звезда балета Анастасия Волочкова обожает оригинальные вещи. В ее гардеробе есть несколько туник, в которых она щеголяет по берегу океана во время отдыха на Мальдивах.

Не за горами у Анастасии Волочковой новая поездка в экзотические края. Сейчас балерина вовсю к ней готовится и уже пополнила свою коллекцию туник новой.

В полупрозрачной роскошной тунике Анастасия Волочкова предстала на видео, которое опубликовала в телеграм-канале.

Наряд открыл взору стройные балетные ножки дивы. Рядом с Анастасией Волочковой позирует создательница туники, которой балерина очень благодарна за эксклюзивные вещи.

«Бывают в жизни встречи с невероятными людьми! И такая встреча произошла у меня с создателем самых красивых туник! Аленочка, спасибо! Так быстро!» — написала под фото Анастасия Волочкова.

Звезда добавила, что нарядная туника отправится с ней в ближайшую поездку.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.