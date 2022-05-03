Такое надо показывать чаще: Анастасия Волочкова засветила стройные ноги в прозрачной тунике

Звезда балета Анастасия Волочкова обожает оригинальные вещи. В ее гардеробе есть несколько туник, в которых она щеголяет по берегу океана во время отдыха на Мальдивах.
Не за горами у Анастасии Волочковой новая поездка в экзотические края. Сейчас балерина вовсю к ней готовится и уже пополнила свою коллекцию туник новой.
В полупрозрачной роскошной тунике Анастасия Волочкова предстала на видео, которое опубликовала в телеграм-канале.
Наряд открыл взору стройные балетные ножки дивы. Рядом с Анастасией Волочковой позирует создательница туники, которой балерина очень благодарна за эксклюзивные вещи.
«Бывают в жизни встречи с невероятными людьми! И такая встреча произошла у меня с создателем самых красивых туник! Аленочка, спасибо! Так быстро!» — написала под фото Анастасия Волочкова.
Звезда добавила, что нарядная туника отправится с ней в ближайшую поездку.
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