«Жизнь без фильтров»: Иосиф Оганесян подловил похудевшую Сашу Черно в обтягивающей майке-алкоголичке

Экс-участник «Дома-2» Иосиф Оганесян поделился в микроблоге видео, на котором запечатлел, как проводит длинные майские выходные его жена Саша Черно. Судя по всему, очень весело.

В кадре Саша Черно поет песню, двигается, чем раздражает свою младшую сестру Таню. Та просит Сашу исполнять свои хиты в другом месте.

«Жизнь без фильтров. Не стесняйтесь быть собой, живите в кайф и цените миг, в котором вы живете», — весьма философски подписал видео Иосиф Оганесян.

Эти же кадры в своем телеграм-канале опубликовала Саша Черно. В ее версии происходящее намного прозаичнее, даже примитивнее.

«Коротко о моих выходных. Достала всех!» — сообщила Саша Черно.

В кадре похудевшая Черно предстала в белой майке-алкоголичке в обтяжку и просторных черных брюках.

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