Ким Кардашьян обошла в суде Блэк Чайну

Бывшая жена исполнителя Канье Уэста – Ким Кардашьян – смогла убедить суд в своей невиновности в крахе карьеры Блэк Чайны.

В апреле 2022 года танцовщица Блэк Чайна возобновила судебный иск против четырех членов семейства Кардашьян-Дженнер. Блэк обвинила Крис, Хлои, Кайли и Ким еще в 2017 году в разрушении своей карьеры.

Чайна посчитала, что знаменитости оклеветали ее и намеренно срывали съемки ее реалити-шоу «Роб и Чайна». Чайна работала над проектом совместно с бойфрендом и братом сестер Кардашьян-Дженнер Робом Кардашьяном. Несмотря на то, что эксперты предупреждали Чайну в последующих низких ретинах шоу, она его запустила и «прогорела». В этом она обвинила сестер Кардашьян-Дженнер.

В этом году Чайна вспомнила свои претензии к знаменитой семье. Однако модель проиграла дело в суде. Более того, в суде было доказано, что Блэк угрожала семье Кардашьян-Дженнер. Поэтому Ким Кардашьян постояла за сестер и оправдала себя. Об этом сообщили в hellomagazine.com.

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