«Моя бесконечная любовь»: певица Валерия предстала с подросшей внучкой на руках

Трудно поверить, но вечно юная красавица-певица Валерия уже почти полтора года находится в статусе бабушки.

Обеспечили его звезде сын Арсений Шульгин и невестка Лиана.

Накануне все большое семейство праздновало день рождения мамы певицы Валерии.

На торжестве присутствовали несколько поколений, включая представительницу самого юного – внучку Валерии Селин, которой недавно исполнился год и пять месяцев.

В микроблоге певица Валерия поделилась снимком, на котором предстала с малышкой на руках.

«Моя бесконечная любовь», — подписала кадр певица Валерия.

Интересно, что звезда и ее внучка одеты в одной тональности. Валерия пришла на праздник к маме в белом брючном костюме. А у Селин – платье, колготки и ботиночки нежного сливочного оттенка.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.