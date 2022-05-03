«Закончились бабки»: Жигалова высмеяла известных блогеров, вернувшихся в Россию

Алена Жигалова в новом выпуске «Алена, блин! говорит» высмеяла известных блогеров Данилу Поперечного и Эльдара Джарахова, которые недавно вернулись в Россию из Дубая.

«Почему они это сделали? Правильно — закончились бабки! И сейчас они записывают слезные видео про то, что не нашли себя там, не идет контент… Ребята, просто скажите честно, что потратили все бабло и все!» — заявила Алена.

Кстати, Джарахов, по словам Жигаловой, жаловался на высокие цены в Дубае. А сейчас он тусуется в Москве и у него все хорошо.

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