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Пока Тигран зажигает на «Доме-2»: Юлия Салибекова выбралась на пикник с тремя сыновьями

Экс-участница телестройки Юлия Салибекова одна справляется с детьми. Тигран Салибеков отчаянно налаживает личную жизнь.

Пока Тигран зажигает на «Доме-2»: Юлия Салибекова выбралась на пикник с тремя сыновьями
Юлия Салибекова. Фото: соцсети

Юлия и Тигран Салибековы находятся в состоянии бракоразводного процесса. Тигран Салибеков решил, что это самое подходящее время для того, чтобы вернуться на «Дом-2» и начать поиски новой возлюбленной взамен жены, которую он потерял.

Юлия Салибекова вынуждена одна справляться с тремя сыновьями Эльдаром, Роланом и Багратом.

Звездная мама разрывается между необходимостью обеспечивать детей, заниматься собой  и домом. Но Юлия Салибекова старается сохранять позитив. В праздничные дни она вывезла сыновей за город, устроила им пикник.

В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлелась с тремя своими мальчишками.

Юлия Салибекова с сыновьями
Юлия Салибекова с сыновьями. Фото: соцсети

«Всех с праздниками! А мы выехали-таки за город», — подписала Юлия Салибекова фото.

Напомним, что Юлия Салибекова вслед за Тиграном тоже приходила на «Дом-2». Она появилась на Лобном, чтобы озвучить свое видение происходящего.

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