Только на алименты нет денег: Павел Мамаев строит дом в Москве за 12 миллионов рублей

Поклонники бывшей жены футболиста осудили спортсмена за то, что ему жалко средств на собственных детей.

Стало известно, что бывший муж Аланы Мамаевой – Павел Мамаев – собирается построить подмосковный коттедж стоимостью 12 миллионов рублей. Примечательно, что еще недавно знаменитость не мог осилить алименты на дочь.

Павел добился в суде, чтобы его наследница получала меньшую сумму от него. Футболист жаловался, что изначальная сумма для дочери неподъемная для него. К тому же, по мнению Мамаева, бывшая жена заберет большую часть алиментов себе, а не потратит на нужды дочери Алисы.

Зато Мамаев нашел средства, чтобы заняться строительством нового особняка в деревне Ярцево, на юго-западе Москвы. Стоимость возведения каркаса дома составит 12 миллионов рублей. И еще Мамаеву понадобится дополнительная сумма на внутреннюю отделку коттеджа. Сообщили в starhit.ru.

Напомним, ранее экс-возлюбленная Павла Мамаева – Алана – выразила опасения по поводу новой избранницы футболиста. Надежда Санько открыто угрожает подпругам Аланы Мамаевой. Поэтому модель думает, что жена Павла может причинить вред ее дочери Алисе.

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