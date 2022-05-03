«По независящим от него причинам»: концерты Нурлана Сабурова в Казахстане перенесены на осень

Комик Нурлан Сабуров выступит перед жителями Казахстана лишь осенью этого года. Хотя знаменитость должен был выйти на сцену Актобе уже в майские праздники.

Запланированный тур Нурлана Сабурова «Принципы» по Казахстану перенесен «по независящим от него причинам». Такое сообщение появилось в Tengrinews.kz.

Также на официальном сайте Сабурова говорится, что все выступления пройдут в октябре и ноябре 2022 года. Концерты, которые должны были пройти в Актобе пятого мая, перенесены. Билеты на выступления не будут аннулированы. Их действие возобновится осенью этого года. Анонс точных дат выступлений Нурлана Сабурова появится позже.

«Тур по Казахстану перенесен на октябрь/ноябрь 2022 года. Все ранее купленные билеты будут действительны на новые даты концертов. Анонс перенесенных дат, а также новых городов тура будет опубликован на сайте в ближайшее время», – такое заявление можно увидеть на официальном сайте артиста.

Напомним, ранее Нурлан Сабуров покинул Россию и улетел в Америку.

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