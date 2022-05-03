Сладкий малыш: Вика Цатурян из «Дома-2» подловила маленького сына спящим на руках у папы Руслана Мацьолека

Бывшая участница «Дома-2» Вика Цатурян тает от любви и нежности к своему маленькому сыну Милану.

Вероятно, молодая мама хочет, чтобы схожие эмоции и чувства пережили и ее поклонники. В микроблоге Вика Цатурян довольно часто показывает фотографии Милана, не скрывая его лица.

А малыш очень хорошенький и похож на своего папу Руслана Мацьолека.

На руках у Руслана Вика запечатлела спящего сына и показала его очаровательное личико крупным планом, вызвав восхищение у своих подписчиков.

«С папой», — подписала трогательный кадр Вика Цатурян.

Напомним, Вика Цатурян родила сына Милана первого апреля. Малыш стал ее вторым ребенком, у Вики есть сын-подросток. Для Руслана Мацьолека Милан – первенец.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.