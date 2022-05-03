Сценарий к «Пиратам Карибского моря» для него отменен: Джонни Депп потерял сделку в размере 22,5 млн долларов

Исполнитель главной роли в фильмах про приключения пирата Джека Воробья Джонни Депп был отвергнут продюсерами фильма «Пираты Карибского моря». Знаменитость не будет работать над сценарием новой части культовой картины.

Джонни Депп пострадал от публичных выяснений отношений с актрисой и бывшей женой Эмбер Херд. Судебные заседания по делу о домашнем насилии в семье Эмбер и Джонни не прекращаются. Пока так и не стало известно, кто из артистов прав. Однако громкое дело уже сказалось на каждом из голливудских знаменитостей.

Так, Джонни Депп не сможет написать сценарий к новой части «Пиратов Карибского моря». Агент Деппа сообщил, что артист потерял сделку на сценарий к «Пиратам Карибского моря 6» в размере 22, 5 млн долларов. Такое заявление появилось в People.com.

Напомним, ранее Джонни Депп в зале суда рассказал о том, почему не смог уйти от Эмбер Херд. Оказалось, артист нашел удобный случай забрать вещи из общей квартиры с бывшей женой. Эмбер была на музыкальном фестивале. Но охранник показал Джонни, что его экс-возлюбленная оставила неприятный сюрприз на кровати артиста.

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