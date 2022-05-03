Султанша и ее красавицы-дочки: Мерьем Узерли в джинсах скинни вышла на прогулку по Берлину с Ларой и Лили

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли проводит время со своими маленькими наследницами.

Немецко-турецкая актриса и модель Мерьем Узерли – мама двух очаровательных дочек. Ее старшей наследнице Ларе почти девять лет, а младшей Лили – около полутора.

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли старается все свободное время посвящать своим дочерям. В это майское утро она поделилась в микроблоге снимками, которые сделала на прогулке по Берлину.

В кадре Мерьем Узерли, облаченная в джинсы скинни, худи и бейсболку катит перед собой велосипед-коляску, в которой восседает ее младшая дочка Лили.

Рядом шагает Лара. На поводке она ведет милого пекинеса. В руках у Лары лакомство – мороженое. Все трое – мама и ее дочери выглядят очаровательно.

Подписчики Мерьем Узерли сделали комплименты ей и ее наследницам.

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