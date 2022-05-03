Саша Стоун вместе с Валей Карнавал полетели в свое первое совместное путешествие

Исполнительница Валя Карнавал и ее новый возлюбленный отправились на Мальдивы.

Пока пара еще не сыграла свадьбу, но уже решилась на совместный отдых.

В своих социальных сетях знаменитости опубликовали кадры из аэропорта и у трапа самолета. Валя Карнавал и Саша Стоун были одеты в спортивные костюмы. Возлюбленный артистки выбрал для перелета черный аутфит. А Карнавал остановилась на нежно-розовом костюме.

По фото Вали Карнавал стало понятно, что знаменитости полетели на Мальдивы. Бывшая возлюбленная Егора Крида с двумя хвостиками позировала возле самолета с надписью островов, куда отправились звезды.

Напомним, ранее Саша Стоун рассказал, как Валя Карнавал не замечала его знаки внимания. Оказалось, блогер еще несколько лет назад пытался стать бойфрендом Карнавал. Но знаменитость лишь забирала его букеты и не давала никаких надежд на роман.

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