Английский кекс - простой и быстрый рецепт
Видео
Как разбавить монохромный интерьер
Видео

Саша Стоун вместе с Валей Карнавал полетели в свое первое совместное путешествие

Блогеры остановились на Мальдивах.

Саша Стоун вместе с Валей Карнавал полетели в свое первое совместное путешествие
Валя Карнавал и Саша Стоун. Фото: соцсети

Исполнительница Валя Карнавал и ее новый возлюбленный отправились на Мальдивы.

Пока пара еще не сыграла свадьбу, но уже решилась на совместный отдых.

В своих социальных сетях знаменитости опубликовали кадры из аэропорта и у трапа самолета. Валя Карнавал и Саша Стоун были одеты в спортивные костюмы. Возлюбленный артистки выбрал для перелета черный аутфит. А Карнавал остановилась на нежно-розовом костюме.

По фото Вали Карнавал стало понятно, что знаменитости полетели на Мальдивы. Бывшая возлюбленная Егора Крида с двумя хвостиками позировала возле самолета с надписью островов, куда отправились звезды.

Валя Карнавал и Саша Стоун. Фото: соцсети
Валя Карнавал и Саша Стоун во время перелетов. Фото: соцсети

Напомним, ранее Саша Стоун рассказал, как Валя Карнавал не замечала его знаки внимания. Оказалось, блогер еще несколько лет назад пытался стать бойфрендом Карнавал. Но знаменитость лишь забирала его букеты и не давала никаких надежд на роман.

Смотрите также:

Тэги

Валя Карнавалзвездные романыМальдивыСаша Стоун