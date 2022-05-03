Жигалова: «Симоньян не хочет прокомментировать жизненные ориентиры Цискаридзе?»

Алена Жигалова в новом выпуске «Алена, блин! говорит» прокомментировала новость о том, как Маргарита Симоньян обвинила Максима Галкина в нетрадиционной ориентации. Журналистка напомнила, что пародиста уволили с Первого канала. И теперь его шоу «Сегодня вечером» будет вести Николай Цискаридзе.

«А Маргарита Симоньян не хочет что-нибудь рассказать про жизненные ориентиры Николая Цискаридзе?» — заявила Алена.

Максим Галкин, напомним, нелестно отозвался о России на фоне сложной мировой ситуации. Одним из первых пародист сбежал в Израиль и теперь оттуда шлет видео сомнительного содержания.

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