Сергей Жуков уехал из России

Певец сейчас находится в Ереване.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил о том, что уехал вместе со своей семьей в Армению. Певца заметили в центре Еревана его поклонники.

«Добро пожаловать в Ереван», — сказал он в одном из видео.

При этом Жуков не уточнил, как долго он собирается пробыть в этой стране. Речь идет о туристическом визите или о постоянном переезде — тоже неизвестно.

Кстати, со своей женой Региной Жуков познакомился именно в Ереване. Возможно, супруги решили устроить в столице Армении романтический отпуск.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.