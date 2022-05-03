Сергей Лазарев объявил о приостановке творческой деятельности

Артист заявил, что сейчас находится в ступоре.

Сергей Лазарев заявил своим поклонникам о том, что сейчас переживает сложные времена. По его словам, он не очень понимает, как дальше продвигать свое творчество, так как многие компании ушли с российского рынка.

«У нас только недавно выстроились цивилизованные отношения в сфере музыки», которые уже сегодня начали рушиться», — заявил он.

Артист также признался, что ему в ближайшее время понадобится время, чтобы привыкнуть к новой реальности.

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