«С корзиной роскошных тюльпанов»: Рудковская возобновила рубрику «Мои завтраки» и похвасталась шикарно накрытым столом

Известный продюсер и светская львица Яна Рудковская в это майское утро продемонстрировала в соцсети роскошно накрытый стол на одного человека в гостиной ее особняка.

Главным украшением его стала вовсе не еда, а огромная корзина тюльпанов белого и красного цвета. Пасхальный кролик, дорогая посуда, изящная сервировка – словом, все, как любит Яна Рудковская.

«Вот такой у меня весенний завтрак получился с корзиной роскошных тюльпанов. P.S. Полночи не спала? смотрела в прямом эфире Met Gala», — написала под снимком Яна Рудковская.

Напомним, Яна Рудковская ведет целую рубрику, посвященную своим завтракам, каждый раз демонстрируя роскошь и красоту.

больше по теме Роскошь в каждом пикселе: Яна Рудковская похвасталась пасхальным украшением дома Продюсер Яна Рудковская умеет поразить воображение своей аудитории.

Правда, некоторое время назад Яна поставила на паузу рассказы о своей комфортной жизни. Лишь 25 апреля, в первый пасхальный понедельник, Рудковская продемонстрировала, чем завтракала на старте светлой седмицы.

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