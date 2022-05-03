Netflix вычеркнул новый сериал Меган Маркл из своих планов

Карьера Меган Маркл как самостоятельного производителя сериалов идет со скрипом (если вообще куда-то идет). На днях стриминговый сервис Netflix, с которым у герцогини Сассекской большой контракт, отказался от ее анимационного сериала под названием Pearl.

Этот проект должен был стать первым мультсериалом от компании Archewell Productions, созданной Меган Маркл и принцем Гарри, но ни одного эпизода так и не вышло. Семейное шоу должно было рассказать о 12-летней девочке, которая ищет вдохновения в жизнеописаниях самых выдающихся женщин в истории.

Как сообщает издание Deadline, причиной отказа от проекта стало то, что весной 2022 года Netflix ощутил значительное падение стоимости своих акции и числа подписчиков. В ответ на это медиагигант решил сократить расходы и начал проводить «чистки» в своих планах. В результате многие предстоящие фильмы и шоу сервиса были вычеркнуты. Получается, что и герцогская семья не стала исключением, когда зашла речь о закрытии бесперспективных проектов.

Впрочем, инсайдеры издания говорят, что Netflix по-прежнему довольно оптимистично относится к сделке с Archewell. Документальный сериал принца Гарри Heart of Invictus, например, не снят с производства.

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