Александр Ширвиндт о 88-летии: «Я оказался взаперти!»

Уже летом Александр Ширвиндт отметит 88-летие. И сейчас актер решил подвести небольшой итог, ужаснувшись своему возрасту.

«Эти две цифры, положенные горизонтально, мне дают не только смехотворность, но и грустное ощущение. Когда началась пандемия, всех закрыли, особенно стариков. И я оказался взаперти. Дома пить не дают, курить не разрешают, рыбачить негде. И я вынужден был как-то убивать время, вот и пришло в голову: а не набросать ли еще чего-нибудь», — признается актер.

Ширвиндт начал писать книгу о своей жизни. При этом, актер не стал обращаться за помощью к редакторам и журналистам. Он считает, что никто не сделает эту работу лучше, чем он сам.

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