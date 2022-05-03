«У нас был прекрасный брак»: Билл Гейтс решил жениться на бывшей избраннице

После года свободной от семейных обязанностей жизни бизнесмен Билл Гейтс задумался о воссоединении с бывшей женой Мелиндой.

Основатель Microsoft прожил в браке с Мелиндой 27 лет. Когда бывшие муж и жена сообщили о разводе, поклонники пары были сильно удивлены этим заявлением. Никто не ожидал, что Билл Гейтс решить расстаться со своей женой.

А недавно Билл Гейтс заявил, что готов восстановить разрушенные мосты их любви с Мелиндой. Об этом бизнесмен сообщил thetimes.co.uk.

«У нас был прекрасный брак. К сожалению, нам пришлось пройти через развод. Но я абсолютно не жалею, что выбрал однажды именно ее, никого другого на ее месте я и не представляю. В будущем я бы женился на ней еще раз», — заявил Билл Гейтс.

Напомним, ранее стало известно о бракоразводном процессе Билла и Мелинды. Юристы рассказали, что достанется экс-возлюбленной Гейтса после расставания с богатым бизнесменом. Мелинда Гейтс потеряла избранника, но не состояние.

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