«Банда»: Стеша Маликова показала повзрослевшего братика на отдыхе

Начинающий дизайнер Стеша Маликова разместила в личных социальных сетях кадр со своим младшим братом Марком. Примечательно, что наследник Дмитрия Маликова подрос и стал настоящим другом для своей старшей сестры.

Несмотря на разницу в возрасте, Стеша отлично ладит со своим младшим братиком. Маликова ласково называет ангелочка со светлыми волосами Маркушей. Пока у Стеши нет своих детей, она тренируется на младшем братике быть примерной мамочкой.

В последнем путешествии Маликова вышла в пестрой тунике на пляж. Стеша взяла с собой Марка. Малыш с улыбкой на лице надел белоснежную футболку и отправился за ручку с сестрой на встречу приключениям.

«Банда», – подписала Стеша снимок с младшим братом.

Напомним, ранее стилист оценила модный образ Стеши Маликовой. Дизайнер недавно выпустила новую коллекцию на теплую весну. В одном из своих образов Стеша прогулялась по Москве. Маликова сконцентрировалась на песочном оттенке. Казаки и костюм дочери Дмитрия Маликова были именно этого цвета.

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