Лоза резко высказался о Меладзе: «А где ему еще зарабатывать?»

Юрий Лоза считает, что у Валерия Меладзе пришли тяжелые времена, в отличие от той же Светланы Лободы или Веры Брежневой. Ведь певец остался в России, в отличие от вышеперечисленных коллег, несмотря на негативное отношение к стране.

«А где ему еще зарабатывать? Всю жизнь зарабатывал в России — тут и будет. У него же другого заработка нет. По поводу его гонораров в 80 тысяч евро… Я никогда не считал чужие деньги. Если у нас есть люди, готовые заплатить их, значит, это нормально. Хозяин-барин, как говорится…», — заявил Лоза сайту kp.ru.

Впрочем, позиция Меладзе не мешает ему выступать в критикуемой стране, на днях он дал концерт в Санкт-Петербурге. Мероприятие, разумеется, прошло в закрытом режиме.

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