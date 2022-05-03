Держись, Рудковская: Авербух и Арзамасова отдадут сына на фигурное катание

У фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Лизы Арзамасовой подрастает девятимесячный сын Лев. Уже сейчас звездные родители знают, в какой сфере будут развивать ребенка.

«Думаю, что мы попробуем отдать его в фигурное катание. Я бы хотел, чтобы он стал именно одиночником. Но постараюсь сразу объективно оценить его возможности, трезво посмотреть на своего ребенка. Если увижу, что это не его, не буду стремиться к воплощению собственных амбиций», — поделился олимпийский чемпион в соцсетях.

Известно, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр тоже стремится стать чемпионом в фигурном катании. Кто знает, вдруг у Гнома Гномыча подрастает серьезный конкурент.

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