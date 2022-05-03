Не знает, что такое лишние килограммы: Кендалл Дженнер показала идеальную фигуру в актуальном костюме

Американская модель Кендалл Дженнер разместила в своем микроблоге кадры в спортивном костюме шоколадного цвета. Примечательно, что знаменитость восхитила поклонников идеальный прессом и стройными ножками.

Шатенка Дженнер позировала в домашней обстановке в новом топе с акцентом на зоне декольте. Также сестра Кайли Дженнер добавила к топу шорты-велосипедки. А завершила звезда образ для пробежек и тренировок в фитнес-зале белыми удлиненными носками и кедами им в тон.

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Отметим, что недавно Кендалл попала в объективы папарацци. Модель гуляла с подругой по Нью-Йорку и вновь засветила плоский животик. Знаменитость выбрала брюки с низкой посадкой и кроп-топ, тем самым оголила свои сильные стороны.

Напомним, ранее знакомый Кендалл Дженнер объяснил, почему бойфренд модели не часто выходит с ней в свет. Баскетболист и избранник знаменитости не смог поддержать любимую на Met Gala в этом году.

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