«Нельзя никого ругать»: Агата Муцениеце неожиданно заступилась за Мирославу Карпович

Одна из «Папиных дочек» считалась соперницей актрисы на протяжении двух лет.

Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» Агата Муцениеце оставила в личном микроблоге запись, которая удивила поклонников знаменитости. Примечательно, что в ней фигурировала Мирослава Карпович.

Напомним, после развода с Агатой Муцениеце артист Павел Прилучный стал встречаться с Мирославой Карпович. Агата Муцениеце в разных интервью всячески намекала на то, что считает соперницу разлучницей. По мнению Агаты, женатого мужчину можно увести.

Поклонники пары Муцениеце и Прилучного поддерживали Агату и нападали в социальных сетях на Карпович. Фанаты Муцениеце и сейчас продолжают осуждать исполнительницу роли Маши Васнецовой в ситкоме «Папины дочки». Однако теперь Агата Муцениеце запрещает поклонникам ругать Карпович.

«Нельзя никого ругать, никаких артистов: ни Карпович, ни Прилучного, ни меня, ни Антона Хабарова, ни Гелу Месхи…», — написала актриса в личном микроблоге.

Напомним, ранее Агата Муцениеце в стеганой жилетке и без макияжа похвасталась лифтолуком. Актриса дополнила модный и теплый наряд яркой худи цвета фуксии и черными джоггерами.

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