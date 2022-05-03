«Собрали свои шмотки и свалили со сцены!»: Егора Крида выгнали с корпоратива

Выступление артиста не понравилось одной из пьяных гостей вечеринки «золотой молодежи».

Исполнитель Егор Крид признался, что на недавнем частном выступлении ему пришлось спасаться бегством. Все дело в том, что гостям не понравились его песни.

Криду предложили выступить на вечеринке детей богатых родителей. Артист согласился, но после пожалел об этом.

«У меня было предчувствие, что какое-то дерьмо случится. Появилась легкая нервозность. Я, как человек болеющий паническими атаками, закинул немного новопасситика: переживал, думал текст где-то забуду, так как давно не выступал. Хотелось на полную мощность отработать», — отметил Крид.

Во время выступления к Егору подбежала невменяемая гостья.

«Я краем глаза вижу, что к сцене какая-то женщина подходит и начинает орать: «За что мы заплатили пять миллионов? Где те песни, которые мы заказали?». Я примерно понял, что это какой-то человек из семьи», — вспомнил артист.

«Собрали свои шмотки и свалили со сцены!», – продолжила гостья.

Певец вместе с командой покинули вечеринку.

«Часто бывает такое, что люди выпьют, но эти женщины явно были не под алкоголем. Они обдолбанные я не знаю чем», — поделился с поклонниками Егоров время стрима в Twitch.

Напомним, ранее Егор Крид встретился с актрисой фильмов для взрослых. После расставания с блогером Валей Карнавал артист не рассказывал о своей новой девушке или романтических отношениях. Зато знаменитость отлично провел время с моделью пикантных сцен.

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