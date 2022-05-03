«Могу себе позволить»: Лазарева зарабатывает на украинских шоу и не собирается возвращаться в Россию

В последнее время актриса и телеведущая не скрывает своих негативных эмоций в адрес россиян.

Последние высказывания Татьяны Лазаревой о России, вызывают острые дискуссии в Сети. Живущая последние несколько лет в Испании актриса только недавно сокрушалась, что потеряла все контракты на родине в связи с чем не знает, как зарабатывать на жизнь дальше.

Выход нашелся. Недавно Лазарева стала участницей украинского шоу, а теперь еще и звездой израильского телевидения. Накануне она дала интервью местному ТВ-каналу.

«Я пока могу себе позволить нормальную жизнь. Жива, здорова. Еще очень многие пишут, что я спилась. Но я не пью и не выгляжу как пьющая женщина. Я стараюсь делать все, что я считаю нужным, находясь в Испании. И не собираюсь возвращаться в Россию», — отметила 55-летняя Татьяна в интервью израильскому «9 каналу», который цитирует «Комсомольская правда».

Напомним, ранее телеведущая Ольга Скабеева предложила Лазаревой мыть туалеты, Яна Поплавская обвинили ее в лицемерии, а Юлия Меньшова просто потрясена выходками коллеги.

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