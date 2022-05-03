«Хоть кто-то держит слово»: Рудковская восхитилась Батрутдиновым в финале «Маски»

Накануне определился победитель очередного сезона шоу «Маска» на НТВ. Им стал Дракончик, под маской которого скрывался оперный певец Ильдар Абдразаков.

Эмоции по поводу проекта высказала в своем телеграм-канале и Яна Рудковская. Все дело в том, что во время эфира Батрутдинов передал привет Саше Плющенко, который, в свою очередь, передавал через него привет Дракончику.

«Господи, как же мало детям надо, чтобы быть счастливыми! Передать привет Дракончику! Все-таки «Маска» — гениальный проект. Дети любят не артистов, которые сидят в сказочных костюмах и под масками, а дракончиков и монстриков! Тимур Батрудинов слово сдержал, хоть кто -то сейчас держит слово!» — написала Рудковская.

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Напомним, Тимур Батрутдинов был одним из членов жюри завершившегося сезона. Компанию ему составили Регина Тодоренко, Тимур Родрогез, Валерия и Филипп Киркоров.

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