«Больше ничего не отвечала»: Саша Стоун вспомнил, как не мог добиться внимания Вали Карнавал

Блогер присылал букеты цветов для бывшей возлюбленной Егора Крида, но ей было все равно.

Новый возлюбленный тиктокерши и исполнительницы Вали Карнавал – Саша Стоун – поделился своими прошлыми обидами и неудачами в отношениях с знаменитостью.

Оказалось, блогер уже давно не сводит глаз с Вали Карнавал. Но только после участия в шоу «Звезды в Африке» Карнавал захотела романтических отношений с Сашей Стоуном.

Стоун рассказал, как несколько лет назад он увидел грустное лицо Карнавал в социальных сетях и решил порадовать блогера букетом цветов. Валя даже не поблагодарила Стоуна. Лишь сказала, что у Саши получилось ее обрадовать. На этом переписка знаменитостей закончилась.

«Я отправил ей букет цветов с сообщением: «Ты была грустная. Надеюсь, что у меня получилось хоть немного поднять тебе настроение». Она ответила: «Получилось». И больше ничего не отвечала. Я подумал: «Ладно. Упускаешь хорошего парня. Если надо будет, жизнь нас когда-нибудь еще сведет», — передал слова Стоуна Telegram-канал Rus TikTok News.

Напомним, ранее Саша Стоун вместе с Валей Карнавал и другими блогерами посетили вечеринку в честь дня рождения основателя TikTok-дома Hype House Заира Юсупова.

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