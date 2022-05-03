Особый чай: дочь Навки и Жулина отметила день рождения открытием нового магазина

Накануне дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и Александра Жулина – Саша отметила свой день рождения. 2 мая ей исполнилось 22 года. В честь личного праздника звездная наследница открыла вторую точку по продаже чая.

Чайным бизнесом Саша Жулина занялась несколько лет назад. Помощь в открытии первой чайной лавки пришла от мамы. Татьяна Навка поддержала задумку старшей дочери.

«Конечно же, на начальном этапе я поддержала Сашу финансово. Как только проект выйдет на самоокупаемость, то все мои инвестиции в проект Саша мне возместит – как настоящий предприниматель. Дочь сама разработала концепцию и идею проекта», — рассказывала Навка в прошлом году.

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