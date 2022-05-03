«Временно приостановил работу»: Лазарев сообщил, что находится в легком ступоре

В последнее время в жизни и творчестве Сергея Лазарева не все гладко. Недавно артист пожаловался, что не может записать новый альбом и снять клип. Причина, по его мнению, кроется в том, что крупные цифровые площадки ушли с российского рынка.

«Вообще, пока я (и не только я) в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты. Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно. Пока мы все пытаемся привыкнуть к новой данности. Так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше. То же самое по поводу клипов», — цитирует Лазарева ОК!.

Напомним, не так давно Сергей Лазарев закрыл свои аккаунты в соцсетях и нелестно высказался по поводу всего происходящего. Правда, позже взял свои слова обратно.

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