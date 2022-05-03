Новости шоу-бизнеса: вскрылась вся сущность Хаматовой, Лазарева собирается мыть туалеты, названа реальная причина женитьбы Галкина на Пугачевой

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Певица Ольга Кормухина продолжает высказываться в адрес уехавших звезд. На этот раз она вновь «прошлась» по Чулпан Хаматовой. Тем временем критикующая Россию Татьяна Лазарева собралась мыть туалеты. Актриса и телеведущая проживает в Испании и не считает такую работу зазорной.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые читали чаще всего 2 мая, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Вскрылась неприглядная сущность Чулпан Хаматовой

Актриса Чулпан Хаматова не так давно перебралась на ПМЖ в Латвию. Там у нее есть собственный дом, недалеко от Риги. И именно оттуда звезда начала нелестно высказываться о России. Слова не оставили равнодушными многих селебрити, в том числе Ольгу Кормухину.

«Зрителям, которых любят и уважают, не предлагают дешевый репертуар. Они использовали нашу страну, чтобы заработать деньги», — безапелляционно сказала Ольга Кормухина.

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Татьяна Лазарева собирается мыть туалеты

Еще одна российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева уехала на ПМЖ в Испанию. Правда, переезд состоялся несколько лет назад, но именно в это время она решила вылить все свои эмоции.

«Мыть туалеты для меня не зазорно, но я пока могу себе позволить нормальную жизнь. Жива, здорова. Еще очень многие пишут, что я спилась. Но я не пью и не выгляжу как пьющая женщина», — высказалась Лазарева.

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Названа реальная причина женитьбы Максима Галкина на Алле Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году отметят 11-ю годовщину семейной жизни. Недавно в СМИ прозвучала версия о том, что шоумен – нетрадиционной ориентации. На защиту звездной пары встал журналист Отар Кушанашвили.

«Гомосексуалист Галкин или нет, женился ли он на Алле Пугачевой, певице номер один, как говорят в Сочи, потому что искал профит или авантаж в этой «сделке века», — это не ваше собачье дело», — резюмировал Кушанашвили.

Дочь Константина Меладзе уехала из Украины

Дочь Константина Меладзе Лия уехала из Украины. Теперь 18-летняя начинающая певица живет в Италии. Лия поведала, что в Европу ее отправили отец и мама и пока возвращаться не разрешают, хотя она готова это сделать в любой момент.

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Как выглядит единственный сын Андрея Кончаловского от Юлии Высоцкой

84-летний режиссер Андрей Кончаловский может похвастаться большой семьей: он был пять раз женат и обзавелся множеством детей.

Самый младший сын режиссера Петр, как две капли воды похож на своего именитого дядю Никиту Михалкова, не хватает разве что знаменитых усов.

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