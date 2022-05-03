«Единственная!»: Кучера назвал звезду телевидения, по которой всегда безумно скучает

В течение нескольких лет актер Оскар Кучера был соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись». Проект он покинул два года назад и за это время соскучился по популярной блондинке.
По словам актера, хотя они и общаются с Кудрявцевой в жизни, Лера тот человек, по которому он скучает на съемках.
«Единственная, по кому я мог бы скучать, это Лера Кудрявцева, но мы и так с ней общаемся», — цитирует Оскара «Комсомольская правда».
Напомним, ранее Оскар Кучера поддержал Аллу Пугачеву, которую назвали пожилой женщиной и ее мужа Максима Галкина.
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