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«Хочется обниматься»: разведенный Прилучный вновь заговорил о любви

В своей соцсети актер поделился милым фото.

«Хочется обниматься»: разведенный Прилучный вновь заговорил о любви
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

После громкого развода с Агатой Муцениеце в 2020-м Павел Прилучный крутил роман с актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Похоже, что недавно пара все-таки рассталась – уже слишком грустные публикации и провокационно полуобнаженные фото в своей соцсети публиковала актриса.

Тем временем главный «мажор» страны вновь заговорил о любви. В своей соцсети он поделился снимком, на котором бережно держал в руках маленькую мягкую  игрушку.

Павел Прилучный
Павел Прилучный. Фото: соцсети

«Любовь – это когда хочется обниматься…», — написал Прилучный.

Тем временем, фанаты предположили, что кадр был сделан на съемочной площадке проекта «Сны», в котором сейчас снимается Павел. Соответствующий хештег актер оставил в подписи к фото.

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