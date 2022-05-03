Нечего скрывать: Севастьянова показала, как выглядит в ванной комнате

На днях Каролина Севастьянова отметила свой день рождения. Олимпийской чемпионке Лондона по художественной гимнастике исполнилось 27 лет. Личный праздник она провела в кругу друзей и любимого человека по имени Александр, показав фанатам редкое фото с ним.

Накануне спортсменка поделилась со своим фолловерами снимком, который сделала в ванной комнате. Каролина позировала в красном ажурном платье, которое подчеркнуло ее точеную фигуру.

«Красотка! Супер! Фото огонь! Вау! Какова красота! Глаз не отвести!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Каролина Севастьянова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке».

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