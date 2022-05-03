«Король» беснуется»: Шукшину возмутила выходка танцующего на кресте Киркорова

На днях Филипп Киркоров с большим размахом отметил свой юбилей. 30 апреля поп-королю исполнилось 55 лет. К этой дате артист подготовил новую шоу-программу, которую представил в Кремлевском дворце в день рождения.

В одном из номеров Филипп взобрался на крест и продолжал петь. Такая выходка вывела из себя актрису Марию Шукшину.

«Самоназванный «король» беснуется верхом на кресте. Но самый, пожалуй, главный и насущный вопрос — хотелось бы все-таки понять. Речь идет о дальнейшем туре этого бесовского шоу по стране, — разразилась Шукшина гневной отповедью в своей соцсети.

Напомним, новую шоу-программу Киркоров планирует показать в 106 городах России. Гастроли будут проходить до конца 2023 года.

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