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«Зачем рубить на корню?»: Оскар Кучера поразмышлял о действиях Чулпан Хаматовой

Не так давно актриса перебралась в Латвию.

«Зачем рубить на корню?»: Оскар Кучера поразмышлял о действиях Чулпан Хаматовой
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Недавно Чулпан Хаматова уехала из России. Актриса направилась в Прибалтику, где несколько лет назад купила дом. Теперь звезда живет в 80 км от Риги и работает в местном театре. Недавнее ее интервью латвийским СМИ наделало много шума, о чем уже не раз высказывались российские медиаперсоны. Не остался в стороне и актер Оскар Кучера.

Оскар Кучера
Оскар Кучера. Фото: Global Look Press

«Не думаю, что Чулпан сама занималась получением звания. Это заботы театра или ее помощников. А кроме того, Чулпан для России сделала много чего хорошего. Ее фонд «Подари жизнь» помог огромному количеству людей. Ну зачем теперь рубить на корню? Нам всем надо быть сильнее, сейчас особенно. Все эти санкции – очень серьезно», — цитирует Оскара «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Хаматова нелестно высказалась о получении звания народной артистки России.

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