«Невероятно красиво!»: Севастьянова в ажурном платье выставила напоказ свои «прелести»

Кадром гимнастка поделилась в своих соцсетях.

Недавно олимпийская чемпионка Лондона по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вернулась из Африки. Там спортсменка принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке».

По возвращению в Москву «художница» отметила свой 27-й день рождения и продолжает радовать фанатов яркими снимками. На этот раз Каролина позировала перед камерой в красном ажурном платье, выставив напоказ свои «прелести». Фанаты засыпали атлетку комментариями.

«Вау! Невероятно красиво! Классная! Какая классная! Глаз не отвести! Ты чудо!» — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях Севастьянова показала редкий кадр в компании своего возлюбленного. Чемпионка встречается с бизнесменом по имени Александр.

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