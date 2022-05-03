«Потрясенные лица и искренний смех»: Алексей Воробьев рассказал историю с созданием маски Аниты Цой

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«У меня нет жены и детей»: Алексей Воробьев — Монстрик из «Маски» назвал свои преимущества перед другими участниками шоу

Завоевавший третье место в третьем сезоне проекта НТВ Алексей Воробьев рассказал Teleprogramma.pro, почему ему было не сложно шифроваться.