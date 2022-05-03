Как выбрать модное платье на лето
Видео
Какие брюки будут в моде летом 2022 года
Видео

«Потрясенные лица и искренний смех»: Алексей Воробьев рассказал историю с созданием маски Аниты Цой

Артист скрывался в образе Монстрика.

«Потрясенные лица и искренний смех»: Алексей Воробьев рассказал историю с созданием маски Аниты Цой
Алексей Воробьев. Фото: Global Look Press

Накануне стало известно, что мод маской Монстрика в шоу «Маска» скрывался Алексей Воробьев. Артист хотел так сильно удивить членов жюри в финале, что пошел на необычный шаг. Под маской Монстрика, которую он снимал после разоблачения, была маска певицы Аниты Цой.

Монстрик
Монстрик. Фото: соцсети

«Маска Аниты создавалась в обстановке полной секретности даже от создателей и команды шоу «Маски», и самой большой наградой мне стали потрясенные лица членов жюри и ваш искренний смех! Люблю вас! Ваш Монстрик», — написал Воробьев.

Монстрик
Монстрик. Фото: соцсети

Напомним, победителем очередного сезона шоу «Маска» стал оперный певец Ильдар Абдразаков.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

«Маска»Алексей ВоробьевАлексей Воробьев последние новостиАнита Цой