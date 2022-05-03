«Потрясенные лица и искренний смех»: Алексей Воробьев рассказал историю с созданием маски Аниты Цой

Накануне стало известно, что мод маской Монстрика в шоу «Маска» скрывался Алексей Воробьев. Артист хотел так сильно удивить членов жюри в финале, что пошел на необычный шаг. Под маской Монстрика, которую он снимал после разоблачения, была маска певицы Аниты Цой.
«Маска Аниты создавалась в обстановке полной секретности даже от создателей и команды шоу «Маски», и самой большой наградой мне стали потрясенные лица членов жюри и ваш искренний смех! Люблю вас! Ваш Монстрик», — написал Воробьев.
Напомним, победителем очередного сезона шоу «Маска» стал оперный певец Ильдар Абдразаков.
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