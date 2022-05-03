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«Очень красивая пара»: Жулин вывел в свет молодую жену

Наталья Михайлова родила фигуристу двух дочек.

«Очень красивая пара»: Жулин вывел в свет молодую жену
Александр Жулин. Фото: Global Look Press

Фигурист Александр Жулин женат трижды.  Первой его супругой была Майя Усова, с которой он катался в паре на заре своей спортивной карьеры, а второй – Татьяна Навка. Третьей избранницей чемпиона стала тоже фигуристка. Наталья Михайлова младше Александра на 23 года.

Накануне Жулин вышел в свет молодой женой, а кадром поделился в своей соцсети.

Александр Жулин и Наталья Михайлова
Александр Жулин и Наталья Михайлова. Фото: соцсети

«Очень красивая пара! Просто классные! Будьте счастливы!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Жулин – многодетный отец. Старшую дочь ему родила Татьяна Навка. Накануне Сашей Жулиной исполнилось 22 года. также двух дочек спортсмен воспитывает от Натальи Михайловой.

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